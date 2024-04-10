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Азиза уверила, что не планирует переезжать к мужу в Италию

Жизнь известной в прошлом российской певицы Азизы, всегда была насыщенной, но не простой. Певица столкнулась с различными трудностями, такими как убийство певца Игоря Талькова и неудачные попытки стать матерью.

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