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Царьград

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Мигранты изнасиловали редактора «Матч ТВ» в центре Москвы

Мигранты изнасиловали редактора «Матч ТВ» в центре Москвы

На журналистку напали рядом с телецентром «Останкино».В центре Москвы мигранты изнасиловали редактора телеканала «Матч ТВ».

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Комментарии
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АС
Алексей Сабитов
Пора ходить с вилами
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14 час.
Ратник Ратник
Почему они до сих пор не сдохли в КПЗ? Что мужиков в России совсем не осталось?
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14 час.
Александр Лагуткин
В Масквабад вообще како-то ваххабистский беспредел.  Наши барыги уже страну скоро за взяткт продадут!
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14 час.

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