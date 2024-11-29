В Ленинградской области медиков осудили за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области назначил суд участникам группы, среди которых были медработники, 29 ноября сообщило региональное следственное управление.
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