Оккупанты подошли к «зубам дракона» в Курском приграничье, но тут их уже ждал «Вангог»Боевики ВСУ малыми группами решили просочиться через границу, но их поджидал крымский десант.
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