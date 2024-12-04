Москвичи смогут почувствовать зимнюю атмосферу благодаря проекту "Зима в Москве"

В этом сезоне самые крупные столичные катки порадуют гостей ярким оформлением, мастер-классами и представлениями известных фигуристов, большой гастрономической программой и музыкой молодых исполнителей и диджеев.
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