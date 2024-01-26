Стая волков на Кубани окружила тракториста в поле под Приморско-Ахтарском

Стая волков на Кубани окружила тракториста в поле под Приморско-АхтарскомВряд ли тракторист в Приморско-Ахтарском районе предполагал, сколь неожиданным образом завершится его рабочий день в заснеженном поле.
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