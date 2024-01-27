Адам Смэшер в Cyberpunk 2077 пал от руки игроков более 1,2 млн раз У фанатов Cyberpunk 2077 м...

Адам Смэшер в Cyberpunk 2077 пал от руки игроков более 1,2 млн разУ фанатов Cyberpunk 2077 много поводов ненавидеть Адама Смэшера – кто-то хочет отомстить за Джонни, в то время как у посмотревших аниме Cyberpunk: Edgerunners есть свои весомые причины.