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После освобождения они снова вернулись в профессию: Долинский, Годовиков и Ефремов пошли тремя разными путями

После освобождения они снова вернулись в профессию: Долинский, Годовиков и Ефремов пошли тремя разными путями

В июле 2026 года Михаил Ефремов получил первую после освобождения большую кинороль. Фильм «Отец. Еще отец» представили на питчинге «Фонда кино», вторую главную роль должен исполнить Данила Козловский, а заявленный бюджет проекта составляет 130 миллионов рублей.

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