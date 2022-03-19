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Лучшие моменты турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне

В Лондоне на арене О2 состоялся турнир UFC Fight Night 204. В главном событии вечера российский тяжеловес Александр Волков потерпел поражение в первом раунде от Тома Аспиналла.

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