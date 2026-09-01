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Царьград

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Мишустин выделил 419,6 млн рублей жителям Белгородской области

Мишустин выделил 419,6 млн рублей жителям Белгородской области

Правительство России выделило 419,6 млн рублей для помощи жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ.

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