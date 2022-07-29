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Двое жителей Подмосковья забили до смерти мужчину и сняли это на видео

Двое жителей Подмосковья забили до смерти мужчину и сняли это на видео

В Подмосковье арестовали двух жителей Электростали, которые из мести из-за конфликта с наркотиками забили до смерти мужчину и снимали экзекуцию на видео.

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