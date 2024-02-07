Ценовой диапазон акций «Диасофт» в рамках IPO составляет 4000-4500 рублей

Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики «Диасофт» установил ценовой диапазон своих акций в рамках IPO на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.
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