Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    В первую очередь жаль педагога, жаль других детей, у которых теперь ВОЗМОЖНО будут проблемы с преподаванием англ. язы...Российский школьн...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это закономерность. Власть так занялась трудоустройством "ценных специалистов" пришлых орд, выдавливая коренное насел...Катастрофический ...
  • Nikolay Boyko
    Зато жидовское отродье живет припеваючи«Тупорылое животн...

Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала подготовку в Новому году в этой стране фразой «посмеемся и, может, задумаемся?» Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИД
Ирина Доманская
Не знаю как по всей России, но в нашем селе тоже украшают дома гирляндами, дедами морозами, оленями, просто не такими вычурными и безвкусными, просто, но со вкусом!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх