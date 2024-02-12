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Парламентская газета

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«Книжный» департамент Минцифры предложили передать Минкультуры

В связи с тем, что Министерство цифрового развития, связи и массовой коммуникации РФ сконцентрировано на цифровизации страны, необходимо передать департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии в Министерство культуры.

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