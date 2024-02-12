«Книжный» департамент Минцифры предложили передать Минкультуры

В связи с тем, что Министерство цифрового развития, связи и массовой коммуникации РФ сконцентрировано на цифровизации страны, необходимо передать департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии в Министерство культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии