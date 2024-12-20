У гендиректора Корпорации развития Курской области обнаружили коллекцию часов

Сотрудники полиции при обысках у генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина обнаружили коллекцию люксовых часов и почти 2 миллиона рублей наличными, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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