В Москве состоялся XXIII Городской отраслевой форум печати

15 февраля Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Российского книжного союза провел XXIII Городской отраслевой форум печати «Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции».
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