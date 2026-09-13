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Отца погибшего бойца СВО из Алтайского края лишили выплат за гибель сына

Отца погибшего бойца СВО из Алтайского края лишили выплат за гибель сына

В Алтайском крае отца погибшего бойца СВО лишили права на получение выплат. Сделать это потребовала мать покойного, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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