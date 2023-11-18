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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюлюлин проиграл Данкану техническим нокаутом на UFC Fight Night 232

В Лас-Вегасе (Невада) проходит турнир UFC Fight Night 232, в предварительном карде которого прошел поединок в среднем весе между Кристианом Данканом (9-1) и Денисом Тюлюлиным (10-9).

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