«Зачем КРТ?» и «Когда вернут летнее время?»: топ вопросов губернатору Тюменской области Моору

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет «Прямую линию» с жителями региона 22 октября. На официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» под анонсом события за пять дней появилось более 900 комментариев.
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