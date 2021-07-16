Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergey andreev
    Поэтому их пока и не сбивают. Они суки осуществляют пуски из за границ воздушного пространства САР. Если сбить такой ...Ракеты взмывают в...
  • Искандер
    Да какое там... Конфликт будет когда сбивать будут не ракеты, а самолёты Израиля. Впрочем, отважные еврейские соколы ...Ракеты взмывают в...
  • алексей
    пора Израилю указать на его место.Ракеты взмывают в...

Китай озолотит Украину и отвоюет для неё Крым с Донбассом – Арестович

Китай озолотит Украину и отвоюет для неё Крым с Донбассом – Арестович

Украина может переориентироваться на сотрудничество с Китем, если сотрудничество с Западом не оправдает ее надежд.

Вернуться к статье
3826
Обсудить
Наталья Голубева
кидаются по всему миру,все их пользуют,но никто замуж не берёт,хаха))
Аркадий Цыганов
Решили позлить америкосов? Они далеко не дебилы. Уроют))))
Валентин Щербаков
Система хитрожопых хохлов всегда заканчивается плачевно, тем более у власти кучка дебилов, воров, трансгендеров и наркоманов.
Владимир Тимофеев
А сколько было санкций против России ради Украины, из-за которых Европа теряла денег! Но Украина за это решила нагадить европейцам и американцам? Ну-ну... Сожрут Украину с потрохами и до китайцев не успеют дойти. Идиоты! Не политики и не советники при власти, а полные ушлёпки без мозгов! Ведут себя как обычные гопники.
Александр Симаков
История с "Мотор сич" Китаю многое показала, как что украинцы могут работать, в смысле кинуть. P.S. А в Китае есть кружевные трусики? И что тот поезд, который должен был в 2016 году проторить "Новый шёлковый путь" из Китая через Украину в Европу, нашли уже или он таки и стоит где-то на запасном пути?
Татьяна Браун
Кружевные трусики китаянок явно не поместятся на попы украинок. Размерчик явно не тот.
Олег Щепанов
Бандеровцы как были дебилами....так ими и остались...
Юрий Николаев
Сергей Викторович! Ваша крылатая фраза ДЕБИЛЫ БЛ......., по ходу уже не работает. Придумайте чего нибудь позабористей!
Гарий Щерба
СщчАС , Китай просто СПИТ и ВИДИТ как ЗАСУНУТЬ свои ДЕНЬГИ в Окраину и ВЫКИНУТЬ их на ВЕТЕР , да ДУМАЕТ как бы ОТВОЕВАТЬ у РОССИИ для БАНДЕРОВСКИХ ПОДОНКОВ Крым ....!!!! ЗАКУСЫВАТЬ НАДО ЩЕНЕВМЕРЛИКИ , прежде чем такую Х...Ю НЕСТИ ................
Андрей
А ещё Украине помогут Джибути и Острова Зелёного Мыса!!!!!
Лариса Абросимова
А еще зеленые человечки с альфа Центавра и лешие из болота.
Игорь Спиридонов
дурак думкой богатеет.
Нелли Штрикунова
тебе китайское руководство уже гарантию дало, недоумок?
Сергей Морозов
Сперва нагадили Китайцам под дверью а теперь хотят инвестиций и Крым с Донбасом ну ИДИОТЫ.
Мария
Всё ищут под кого бы лечь. Срам один.
Виктор Муравьев
Тут уже терапия беспомощна. Похоже, что началась гангрена. А гангрена - это работа для хирургов.
Slava Lo
Безграмотная речь тупого политика.
Сергей Саенко
С хохлами иметь дела - себя не уважать.
Влад Владимиров
Лучшего примера для определения понятия "политпроституции" иного здесь уже, пожалуй, и не надо.))) После их махинаций с"Мотор Сич" и прочих глупостей все эти планы их круто вошли в стадию "заката".)))
Елена Дмитрова
ну что вы! Они думают что китайцы уже и забыли про Мотор-Сич..мечтают залезть им в карман и поживиться за их счет
Влад Владимиров
Вся их проблема, к большому сожалению, кроится тут в том, что они лишь по себе о всех судят там, Елена.))) Дебилы...Их местом пребыванияя быть может лишь дурдом.))) А они стремятся стать его постаянным членом.)))
Людмила Боченкова
совсем дебилы !добились чтобы крым убежали донбасс отвернулся!теперь добьются что ни западу ни китаю не нужны будут!!!!!
Людмила Боченкова
совсем дебилы !добились чтобы крым убежали донбасс отвернулся!теперь добьются что ни западу ни китаю не нужны будут!!!!!
Виктор Александров
Сколько Крымов всего убежало?
Екатерина
С США такие шутки могут и не пройти. Американцы их столько лет пасут, вложили кучу денег и вот итог!!! Кроме того, Китай на дружбу и поцелуи не ведется. Из Интернета. У каждой сверхдержавы есть свой излюбленный инструмент для подчинения других стран своей воле. Кто-то делает упор на авианосцы, другие продвигают идеологию. Китайцы же делают упор на деньги. Западные эксперты даже провели исследование этого оружия и выяснили, что китайский подход к кредитам весьма специфичен. В своих кредитных контрактах КНР записывает особые условия обслуживания долга, которые крайне усложняют возможность третьих стран повлиять на эти кредитные отношения, а также накладывают на взявшее кредит государство ряд других обязательств. В то же время эти кредиты крайне непрозрачны и, скажем так, дают достаточно возможностей для элит тех стран, которые китайские деньги берут. По большей части китайцам все равно, будет ли кредит расходован целевым образом – для них главное получить с него выгоду, причем желательно не деньгами, а натурой. Например, таджикскими золотыми рудниками или африканскими месторождениями. Ну или портами, которые китайцы забирают за долги (как они, вероятно, заберут будущий камерунский порт Кириби после того, как построят его на выданный ими же самими Камеруну кредит, который тамошние власти не смогут отдать), или банально скупают традиционным методом...По сути, это своего рода дипломатическая анаконда – Китай никого не оккупирует и не принуждает, но страх перед потерей китайских инвесторов ограничивает варианты действий, душит свободу воли и сжимает пространство для маневра. Тем самым эффективно подчиняя своей воле тех, кто подсаживается на китайскую финансовую иглу.
Aнатолий Райков
Ахренелстович,вспомни кто Китайцев кинул на миллиарды,и вы думаете Китай всё это забыл?Китай всё вспомнит и вы отдадите то что у вас нету и не было отродясь.
Сидор Нездиймынога
Дурень думкою багатіє
Тамара Султангареева
Дебилоиды-шантажисты! Ради денег на всё готовы! Америка с Западом уже поглотила Украину с потрохами, теперь надеются, что Китай им подбросит дармовые за просто так и Крым с Донбассом вернёт, лишившись отношений с Россией. Продаются всем подряд, только бы не работать. Вечно пресмыкающиеся, ползающие на брюхе, якобы самостоятельные, позорные "свободные" хохлы!
Майер Арманов
Уже не знают к кому прильнуть и лизнуть. Забыли старую поговорку "От добра, добра не ищут". Хватит метаться пора возвращаться под крыло России и тогда не будет вопросов чей Крым и Донбасс.
Anatoli Ryabenko
Украина для России это красная тряпка морочить голову США и Евросоюзу. Ничего ни у кого с Украиной не получится. Это наглядный пример как расправляются западные воротилы со слабыми государствами. Эту дохлую кошку долго будут таскать за хвост.
Леонид
Дурак думкой богатеет...про хохлов сказано.
Леонид Буравлев
А ещё китайцы каждому свидомому будут выплачивать по 5 тыс. Долларов ежемесячно и пожизненно!)))
Николай Смирнов
Ищь ты, какая у хохлов весела пісенька: китайцы нас от голода избавят, китайцы нас кредитами завалят, китайцы выдадут горилки с колбасой, мигнул китайцу, чик чирик и ты косой. А дядя Сэм и его холуи в ЕС хохлам позволят с китайцами дружить? Бидон потребует вернуть все американские деньги, кредиты, корабли, оружие, плату за инструкторов и такие санкции встромит в Украину и на Украину, что у хохлов глаза на лоб вылезут.
Иван Сидоров
"Ще не вмерла наша глупость..." слова нового гимна недолеченной.
Сергей Костиненко
После истории с Мотор Сич Украина потеряла лицо. Им нельзя верить, как и с Минскими соглашениями.
Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)
КИТАЙ ТОЛЬКО И ЖДЕТ ПОМОГАТЬ НЭЗАЛЭЖНОЙ, ПОСЛЕ ТОГО КАК КИНУЛА ЕГО УКРАИНА С ЗАВОДОМ!!! НУ, НЕ ДЕБИЛЫ ЛИ?!?
Silver Kont
Сказочные долб... ы! Вот в этом вся суть хохлов - кто-то им поможет осуществить их влажные мечты, но они сами ничего делать не будут, у них даже в гимне это прописано...
Сергей Майка
Этому сказочному долбо*бу пора поменять фамилию на Ебанутович.

Картина дня

наверх