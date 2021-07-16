Китай озолотит Украину и отвоюет для неё Крым с Донбассом – Арестович

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаКитай озолотит Украину и отвоюет для неё Крым с Донбассом – Арестович Украина может переориентироваться на сотрудничество с Китем, если сотрудничество с Западом не оправдает ее надежд.Вернуться к статье3826НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНГНаталья Голубевакидаются по всему миру,все их пользуют,но никто замуж не берёт,хаха))Аркадий ЦыгановРешили позлить америкосов? Они далеко не дебилы. Уроют))))Валентин ЩербаковСистема хитрожопых хохлов всегда заканчивается плачевно, тем более у власти кучка дебилов, воров, трансгендеров и наркоманов.Владимир ТимофеевА сколько было санкций против России ради Украины, из-за которых Европа теряла денег! Но Украина за это решила нагадить европейцам и американцам? Ну-ну... Сожрут Украину с потрохами и до китайцев не успеют дойти. Идиоты! Не политики и не советники при власти, а полные ушлёпки без мозгов! Ведут себя как обычные гопники.Александр СимаковИстория с "Мотор сич" Китаю многое показала, как что украинцы могут работать, в смысле кинуть. P.S. А в Китае есть кружевные трусики? И что тот поезд, который должен был в 2016 году проторить "Новый шёлковый путь" из Китая через Украину в Европу, нашли уже или он таки и стоит где-то на запасном пути?Татьяна БраунКружевные трусики китаянок явно не поместятся на попы украинок. Размерчик явно не тот.Олег ЩепановБандеровцы как были дебилами....так ими и остались...Юрий НиколаевСергей Викторович! Ваша крылатая фраза ДЕБИЛЫ БЛ......., по ходу уже не работает. Придумайте чего нибудь позабористей!Гарий ЩербаСщчАС , Китай просто СПИТ и ВИДИТ как ЗАСУНУТЬ свои ДЕНЬГИ в Окраину и ВЫКИНУТЬ их на ВЕТЕР , да ДУМАЕТ как бы ОТВОЕВАТЬ у РОССИИ для БАНДЕРОВСКИХ ПОДОНКОВ Крым ....!!!! ЗАКУСЫВАТЬ НАДО ЩЕНЕВМЕРЛИКИ , прежде чем такую Х...Ю НЕСТИ ................АндрейА ещё Украине помогут Джибути и Острова Зелёного Мыса!!!!!Лариса АбросимоваА еще зеленые человечки с альфа Центавра и лешие из болота.Игорь Спиридоновдурак думкой богатеет.Нелли Штрикуноватебе китайское руководство уже гарантию дало, недоумок?СМСергей МорозовСперва нагадили Китайцам под дверью а теперь хотят инвестиций и Крым с Донбасом ну ИДИОТЫ.ММарияВсё ищут под кого бы лечь. Срам один.Виктор МуравьевТут уже терапия беспомощна. Похоже, что началась гангрена. А гангрена - это работа для хирургов.Slava LoБезграмотная речь тупого политика.Сергей СаенкоС хохлами иметь дела - себя не уважать.Влад ВладимировЛучшего примера для определения понятия "политпроституции" иного здесь уже, пожалуй, и не надо.))) После их махинаций с"Мотор Сич" и прочих глупостей все эти планы их круто вошли в стадию "заката".)))Елена Дмитровану что вы! Они думают что китайцы уже и забыли про Мотор-Сич..мечтают залезть им в карман и поживиться за их счетВлад ВладимировВся их проблема, к большому сожалению, кроится тут в том, что они лишь по себе о всех судят там, Елена.))) Дебилы...Их местом пребыванияя быть может лишь дурдом.))) А они стремятся стать его постаянным членом.)))ЛБЛюдмила Боченковасовсем дебилы !добились чтобы крым убежали донбасс отвернулся!теперь добьются что ни западу ни китаю не нужны будут!!!!!ЛБЛюдмила Боченковасовсем дебилы !добились чтобы крым убежали донбасс отвернулся!теперь добьются что ни западу ни китаю не нужны будут!!!!!Виктор АлександровСколько Крымов всего убежало?ЕЕкатеринаС США такие шутки могут и не пройти. Американцы их столько лет пасут, вложили кучу денег и вот итог!!! Кроме того, Китай на дружбу и поцелуи не ведется. Из Интернета. У каждой сверхдержавы есть свой излюбленный инструмент для подчинения других стран своей воле. Кто-то делает упор на авианосцы, другие продвигают идеологию. Китайцы же делают упор на деньги. Западные эксперты даже провели исследование этого оружия и выяснили, что китайский подход к кредитам весьма специфичен. В своих кредитных контрактах КНР записывает особые условия обслуживания долга, которые крайне усложняют возможность третьих стран повлиять на эти кредитные отношения, а также накладывают на взявшее кредит государство ряд других обязательств. В то же время эти кредиты крайне непрозрачны и, скажем так, дают достаточно возможностей для элит тех стран, которые китайские деньги берут. По большей части китайцам все равно, будет ли кредит расходован целевым образом – для них главное получить с него выгоду, причем желательно не деньгами, а натурой. Например, таджикскими золотыми рудниками или африканскими месторождениями. Ну или портами, которые китайцы забирают за долги (как они, вероятно, заберут будущий камерунский порт Кириби после того, как построят его на выданный ими же самими Камеруну кредит, который тамошние власти не смогут отдать), или банально скупают традиционным методом...По сути, это своего рода дипломатическая анаконда – Китай никого не оккупирует и не принуждает, но страх перед потерей китайских инвесторов ограничивает варианты действий, душит свободу воли и сжимает пространство для маневра. Тем самым эффективно подчиняя своей воле тех, кто подсаживается на китайскую финансовую иглу.Aнатолий РайковАхренелстович,вспомни кто Китайцев кинул на миллиарды,и вы думаете Китай всё это забыл?Китай всё вспомнит и вы отдадите то что у вас нету и не было отродясь.СНСидор НездиймыногаДурень думкою багатієТамара СултангарееваДебилоиды-шантажисты! Ради денег на всё готовы! Америка с Западом уже поглотила Украину с потрохами, теперь надеются, что Китай им подбросит дармовые за просто так и Крым с Донбассом вернёт, лишившись отношений с Россией. Продаются всем подряд, только бы не работать. Вечно пресмыкающиеся, ползающие на брюхе, якобы самостоятельные, позорные "свободные" хохлы!Майер АрмановУже не знают к кому прильнуть и лизнуть. Забыли старую поговорку "От добра, добра не ищут". Хватит метаться пора возвращаться под крыло России и тогда не будет вопросов чей Крым и Донбасс.Anatoli RyabenkoУкраина для России это красная тряпка морочить голову США и Евросоюзу. Ничего ни у кого с Украиной не получится. Это наглядный пример как расправляются западные воротилы со слабыми государствами. Эту дохлую кошку долго будут таскать за хвост.ЛеонидДурак думкой богатеет...про хохлов сказано.Леонид БуравлевА ещё китайцы каждому свидомому будут выплачивать по 5 тыс. Долларов ежемесячно и пожизненно!)))Николай СмирновИщь ты, какая у хохлов весела пісенька: китайцы нас от голода избавят, китайцы нас кредитами завалят, китайцы выдадут горилки с колбасой, мигнул китайцу, чик чирик и ты косой. А дядя Сэм и его холуи в ЕС хохлам позволят с китайцами дружить? Бидон потребует вернуть все американские деньги, кредиты, корабли, оружие, плату за инструкторов и такие санкции встромит в Украину и на Украину, что у хохлов глаза на лоб вылезут.Иван Сидоров"Ще не вмерла наша глупость..." слова нового гимна недолеченной.Сергей КостиненкоПосле истории с Мотор Сич Украина потеряла лицо. Им нельзя верить, как и с Минскими соглашениями.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)КИТАЙ ТОЛЬКО И ЖДЕТ ПОМОГАТЬ НЭЗАЛЭЖНОЙ, ПОСЛЕ ТОГО КАК КИНУЛА ЕГО УКРАИНА С ЗАВОДОМ!!! НУ, НЕ ДЕБИЛЫ ЛИ?!?Silver KontСказочные долб... ы! Вот в этом вся суть хохлов - кто-то им поможет осуществить их влажные мечты, но они сами ничего делать не будут, у них даже в гимне это прописано...Сергей МайкаЭтому сказочному долбо*бу пора поменять фамилию на Ебанутович.Комментировать
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