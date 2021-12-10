ИЗВЕСТИЯ iz

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Политолог прокомментировал инцидент с кораблем ВМС Украины

Политолог прокомментировал инцидент с кораблем ВМС Украины

Название корабля ВМС Украины «Донбасс» было выбрано не случайно, в нем содержится «злой умысел». Такое мнение 10 декабря в беседе с «Известиями» выразил политолог Юрий Коломейцев, комментируя недавнее приближение судна к Керченскому проливу.

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