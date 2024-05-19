Жители Хиросимы и Нагасаки выступили против ядерных экспериментов в США

Американские военные провели "субкритический эксперимент", чем напугали японцев.Объединения жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших ядерные бомбардировки 1945 года, а также администрации этих городов выразили протест из-за проведения США испытаний с ядерным боезарядом.