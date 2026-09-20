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Рождество Богородицы 21 сентября, что делать чтобы беды прошли мимо

Рождество Богородицы 21 сентября, что делать чтобы беды прошли мимо

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы: что делать православным, только бы беды прошли мимо вашего дома.

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