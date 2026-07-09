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Царьград

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Песков оценил предложение Трампа о закрытии неба над Украиной

Песков оценил предложение Трампа о закрытии неба над Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности закрытия неба над Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это новое заявление предметом для осмысления, подчеркнув, что оно затрагивает действия НАТО на территории Украины.

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