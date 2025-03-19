Трамп: Путин не поднимал тему помощи Украине

Москва отметила, что это — ключевое условие разрешения конфликта.фото: x.com/WhiteHouseПрезидент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом не требовал немедленного прекращения помощи Украине.
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