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Царьград

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Си Цзиньпин направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию Трампа

Си Цзиньпин направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин не сможет лично присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Китай направит высокопоставленного чиновника вместо него.

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