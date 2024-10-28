Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке телефона — и сохранить несколько тысяч

Потребителям дали ценные рекомендации. 123RF/legion-media.ruВыбрать новый телефон становится довольно сложно среди большого разнообразия производителей и моделей, особенно если ваш бюджет не рассчитан на покупку последней модели iPhone или Sumsung.
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