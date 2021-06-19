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В Польше заявили, что кибератаки на политиков страны совершались из России

В Польше заявили, что кибератаки на политиков страны совершались из России

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что кибератаки, несколько дней назад совершенные против нескольких политиков страны, происходили с территории России.

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