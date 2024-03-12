Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в церемонии прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон

Астана, 11 марта /Синьхуа/ -- Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку в ходе телемоста приняли участие в церемонии прибытия контейнерного поезда из нового казахстанско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ на азербайджанскую станцию Апшерон по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.