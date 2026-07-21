В правительстве заявили о стабилизации топливного рынка

Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости По итогам совещания в правительстве по ситуации на рынке топлива Новак отметил, что меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов дали свой результат.
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