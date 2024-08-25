Садыгов: «Одилов и Капленко успешно прошли медосмотр в «Химках»

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что нападающий олимпийской сборной Узбекистана Алишер Одилов и 25-летний белорусский полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко близки к переходу в подмосковный клуб.
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