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Вселенная может быть в два раза старше, чем все раньше думали

Вселенная может быть в два раза старше, чем все раньше думали

Вселенную можно объяснить, не обязательно прибегая к темной материи: именно это утверждает физик Раджендра Гупта из Университета Оттавы (Канада) в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal.

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