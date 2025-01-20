Владельцы облигаций "СФО Ф-Капитал" согласились на внесение изменений

Владельцы облигаций ООО «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» класса «Б» предоставили согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
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