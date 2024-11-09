📱В Крыму призвали администрировать соцсети, чтобы не допускать искажения русского языка «Сленг очень часто звучит с экранов компьютеров.
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📱В Крыму призвали администрировать соцсети, чтобы не допускать искажения русского языка «Сленг очень часто звучит с экранов компьютеров.