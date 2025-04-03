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Мода и Шоу-бизнес

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Дочь Анджелины Джоли появилась на публике в новом образе

Дочь Анджелины Джоли появилась на публике в новом образе

Папарацци удалось запечатлеть дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло после занятий танцами. 18-летняя девушка появилась перед объективами камер в стильной повседневной одежде: свободный темный свитшот и широкие черные брюки.

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