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Царьград

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«Локомотив» проиграл «Белогорью» в полуфинале Кубка легенд

«Локомотив» проиграл «Белогорью» в полуфинале Кубка легенд

Новосибирский «Локомотив» уступил белгородскому «Белогорью» в полуфинале Кубка легенд со счётом 1:3, выиграв только третью партию.

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