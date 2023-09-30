Печь, работающая на дизеле и керосине, актуальна там, где строительство мусоросжигательных заводов нерентабельно

Печь, работающая на дизельном топливе и керосине, применима там, где строительство мусоросжигательного завода нерентабельно Кафедра ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) разработала мобильную печь для сжигания твердых бытовых отходов.
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