Гол Тарасенко помог «Флориде» разгромить «Филадельфию»

Владимир Тарасенко отметился голом за «Флориду», который в итоге стал победным. В ночь на 25 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз».
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