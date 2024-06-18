Глава Смоленска запретил восстанавливать места коммунальных раскопов «заплатками»

Ликвидировать следы поземных работ придется «картами» или полосами В понедельник, 17 июня, в ходе планового совещания в администрации Смоленска глава города Александр Новиков поднял вопрос качества благоустройства после коммунальных раскопов.
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