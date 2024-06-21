В Каргополе в страшном пожаре погибли 11-летний мальчик и его старшая сестра

В Архангельской области СК расследует гибель двух человек на пожаре в Каргополе.Следственные органы в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Каргополе, на котором погиб несовершеннолетний ребенок и девушка.
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