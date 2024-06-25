Кто-нибудь может сказать "горшочек не вари" Сарику Андреасяну и его команде, которые, казалось бы, оккупировали всё киношное пространство и снимают что-то невразумительное, а порой и очень вредное? Я бы сказал, штампуют.
От эскортниц до Наташи Ростовой: режиссёр Сарик Андреасян будет снимать «Войну и мир»
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
А подать сюда Тяпкина-Ляпкина. а проще говоря, нашу министершу якобы культуры. Сколько можно терпеть эту бескультурную бабенку на столь важном государственном посту?
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3 час.
Татьяна Мельникова
пусть снимают фильмы в Армении и про армян. Не нужен нам искаженный взгляд на нашу классику, оставьте ее в покое. А вот кто субсидирует творчество армянских кино деятелей в России, с того спросить по полной
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3 час.
Валерий Каулин
Ну что Вы, право дело! Никто же не удавился, когда Григория Мелехова в Тихом Доне сыграл педик, а Аксинью - субтильная иноземная девица! А наследник Великого "доработал" его неудачу и пустил в прокат. Не смотрите всю эту чушь, пусть тратят свои.
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3 час.
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