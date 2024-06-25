Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Клоун, ты не языком балаболь, а покажи где это написано! Научились языком молоть, а двух слов связать не могут. Вот и..."Браво, Вольфович...
  • Георгий Михалев
    Все граждане, которые оплачивают ОМС, должны иметь бесплатное медицинское обслуживание. Непонятно зачем напрасно сотр...Земфира* вернулас...
  • Катерина
    Я  тоже не  ощущаю.  Сложно  сказать точно,  но,  думаю,  что  большинство  жителей  России  не  ощущают  заблокирова...Доведённая до трухи

От эскортниц до Наташи Ростовой: режиссёр Сарик Андреасян будет снимать «Войну и мир»

От эскортниц до Наташи Ростовой: режиссёр Сарик Андреасян будет снимать «Войну и мир»

Кто-нибудь может сказать "горшочек не вари" Сарику Андреасяну и его команде, которые, казалось бы, оккупировали всё киношное пространство и снимают что-то невразумительное, а порой и очень вредное? Я бы сказал, штампуют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
А подать сюда Тяпкина-Ляпкина. а проще говоря, нашу министершу якобы культуры. Сколько можно терпеть эту бескультурную бабенку на столь  важном государственном посту?
Ответить
3 час.
Татьяна Мельникова
пусть снимают фильмы в Армении и про армян. Не нужен нам искаженный взгляд на нашу классику, оставьте ее в покое. А вот кто субсидирует творчество армянских кино деятелей в России, с того спросить по полной
Ответить
3 час.
Валерий Каулин
Ну что Вы, право дело! Никто же не удавился, когда Григория Мелехова в Тихом Доне сыграл педик, а Аксинью - субтильная иноземная девица! А наследник Великого &quot;доработал&quot; его неудачу и пустил в прокат. Не смотрите всю эту чушь, пусть тратят свои.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх