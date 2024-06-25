От эскортниц до Наташи Ростовой: режиссёр Сарик Андреасян будет снимать «Войну и мир»

АС Александр Сысоев А подать сюда Тяпкина-Ляпкина. а проще говоря, нашу министершу якобы культуры. Сколько можно терпеть эту бескультурную бабенку на столь важном государственном посту?

Татьяна Мельникова пусть снимают фильмы в Армении и про армян. Не нужен нам искаженный взгляд на нашу классику, оставьте ее в покое. А вот кто субсидирует творчество армянских кино деятелей в России, с того спросить по полной