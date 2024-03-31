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Депутат ГД Шеремет: на Украине запустили процесс узурпации власти

Депутат ГД Шеремет: на Украине запустили процесс узурпации власти

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что начиная с 31 марта 2024 года на Украине запущен процесс узурпации власти, поскольку, согласно конституции, в этот день истекли полномочия нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

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