Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что начиная с 31 марта 2024 года на Украине запущен процесс узурпации власти, поскольку, согласно конституции, в этот день истекли полномочия нынешнего президента страны Владимира Зеленского.
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