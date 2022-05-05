СМИ2

209 подписчиков

ОПЕК предлагает Европе оставить наивные надежды на мир без российской нефти

ОПЕК предлагает Европе оставить наивные надежды на мир без российской нефти

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ сообщил, что возможностей заменить российскую нефть на глобальном рынке нет, в мире отсутствуют свободные мощности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх