ОПЕК предлагает Европе оставить наивные надежды на мир без российской нефти

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ сообщил, что возможностей заменить российскую нефть на глобальном рынке нет, в мире отсутствуют свободные мощности.