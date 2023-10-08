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ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В РОССИИ: СРЕДИ ЗАЛОЖНИКОВ ХАМАС МОГУТ БЫТЬ ГРАЖДАНЕ РОССИИ

ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В РОССИИ: СРЕДИ ЗАЛОЖНИКОВ ХАМАС МОГУТ БЫТЬ ГРАЖДАНЕ РОССИИ

Посол Израиля в России сообщил, что среди заложников ХАМАС могут быть граждане нашей страны. Однако в МИД России информацию пока не подтверждали.

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Комментарии
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Лев Добрый
А разве беглецы и предатели России могут быть нашими людьми! Покинули страну, пусть теперь разбирается Израиль!👀👍👈😜
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