Рэпер Лигалайз проверят на статью о дискредитации ВС РФ

Российского рэпера Лигалайза (настоящее имя - Андрей Меньшиков) проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) из-за его недавнего интервью с иноагентом Юрием Дудем, сообщает Mash с ссылкой на источники в Генпрокуратуре.