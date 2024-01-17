Военного строителя будут судить за взятки, полученные ее любовником

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве рассмотрит необычное уголовное дело — одна из бывших руководителей военно-строительного управления №415 Анастасия Беккер обвиняется в получении взяток в виде трудоустройства своего возлюбленного на должность заместителя гендиректора ООО ПКП «Импульс».