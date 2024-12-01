Покровский сообщил о росте случаев ВИЧ в России из-за снижения тестирования

Вадим Покровский из Роспотребнадзора сообщил о возрастании эпидемии ВИЧ в России. Он отметил снижение тестирования среди уязвимых групп и подчеркнул увеличение заражений в отдалённых регионах, включая случай в Пскове после маникюра.