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Царьград

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Новые санкции против России: "Большая семерка" назвала условия

Новые санкции против России: "Большая семерка" назвала условия

В G7 обсудили связь санкций с действиями России в Украине и назвали условия их введения.Страны Группы семи (G7) намерены рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России, основываясь на готовности Москвы участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Украине.

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Комментарии
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зуфар юсупов
А почему русский язык пошел по украинскому тропе? Стали писать в Украине, а не на Украине? Между прочим повсеместно!. Это что? Кто то оплатил? Мы проигрываем битву?
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19 час.
зуфар юсупов
Таким образом нас хотят заставить писать поехал на Москву?
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19 час.
зуфар юсупов
Это Царьград на кого работает?
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19 час.
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