Мужчина изрезал ножом знакомого в Подмосковье

www.globallookpress.com/Simon Belcher/imageBROKER.com Мужчина ударил ножом 30-летнего знакомого в Долгопрудном, правоохранители задержали злоумышленника, сообщает управление МВД России по Московской области в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии