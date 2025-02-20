В «Металлурге» ответили на нежелание Малкина завершать карьеру в России

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на нежелание российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина завершить карьеру в России.
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